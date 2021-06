Real Madrid: en larmes, Sergio Ramos fait ses adieux au club madrilène

C’est officiel ! L’international espagnol Sergio Ramos a quitté le Real Madrid, après 16 ans et 22 titres remportés avec les Meringues. Annonce faite mercredi soir par le club espagnol via un communiqué. Le Club madrilène a organisé ce jeudi une cérémonie d’hommage et d’adieu à son capitaine, à laquelle a pris part le président Florentino Pérez.

Une nouvelle page se tourne au Real Madrid. Quelques semaines après la démission de l’entraîneur Zinedine Zidane, le défenseur Sergio Ramos quitte à son tour le navire madrilène. Le capitaine merengue et son club ont annoncé mercredi le départ du joueur après 16 ans de carrière dans le club de Madrid. Miné par les blessures cette saison, l’international espagnol de 35 ans arrivait en fin de contrat au 30 juin et après des mois de négociations avec son club, il n’a pas trouvé d’accord pour prolonger l’aventure.

Ce jeudi, le Real Madrid a organisé une cérémonie d’hommage et d’adieu en l’honneur de son capitaine en présence du président Florentino Pérez. Ce dernier a d’abord pris la parole pour remercier son défenseur pour les 22 titres qu’il a permis à la Casa Blanca de remporter en 16 saisons.

« C’est un moment plein de sentiments et d’émotions pour tous les Madridistes. Ils ont été de nombreuses années avec Sergio, avec beaucoup d’affection. Je n’oublierai pas le jour de la présentation de Sergio en tant que joueur madrilène. Il n’avait que 18 ans et avait une envie incroyable de conquérir le monde. Une signature qui n’a pas été facile, mais dont on savait qu’elle allait marquer une époque« , a déclaré Florentino Pérez en conférence de presse.

« Je suis vraiment fier de ce que tu as accompli. Tu es l’une des légendes du Real Madrid. Tu as gagné le respect et l’admiration de tous sur le terrain. Les personnes présentes te garderont toujours en mémoire. Merci pour tout ce que tu as donné à ce club, en défendant le maillot et en te battant toujours jusqu’au bout. Tu seras toujours l’homme de la Decima. Au final, 22 titres qui font de toi, avec Marcelo, le deuxième joueur le plus titré derrière Gento», a ajouté le dirigeant espagnol.

« J’ai envie de prouver que j’ai le niveau pendant plusieurs années encore »

Sergio Ramos, très ému, a ensuite pris la parole pour faire ses adieux devant sa famille et la presse. « L’un des moments les plus difficiles de ma vie arrive, on n’est jamais prêt à dire au revoir au Real Madrid, mais le moment est arrivé de le faire. Je suis arrivé en tenant la main de mon père… (Larmes) Je suis arrivé à 19 ans, je n’étais qu’un enfant. Aujourd’hui, je suis un homme et j’ai une famille qui a toujours été avec moi. Merci d’abord à ma famille, de m’avoir supporté et de me respecter. Je tiens à remercier mon club, mon président, mes coéquipiers, mes entraîneurs, tous les employés du club, je vous considère comme une famille. Et comment ne pas remercier les supporters : ils m’ont soutenu dans les bons moments, dans les mauvais« , a déclaré Ramos

« J’aurais aimé dire au revoir au Bernabéu, mais ça ne pouvait pas être comme ça. Je te porterai toujours dans mon cœur. J’espère que vous continuerez à faire aussi bien. Merci au Real Madrid, je vous aurai toujours dans mon cœur. 22 titres acquis avec sacrifice, efforts et professionnalisme. Une étape merveilleuse et unique se termine, je ne pense pas que je reverrai ce que j’ai ici. Mais un autre chapitre ouvre dans lequel j’espère démontrer mon niveau pendant plusieurs années encore et ajouter des titres à mon palmarès. Tôt ou tard, je reviendrai. Ce n’est pas un adieu, ce n’est qu’un au revoir« , a conclu le défenseur.