Plusieurs soldats Français blessés au Mali

Plusieurs soldats Français ont été blessés ce lundi, dans une attaque à la voiture piégée dans le quartier de Kaigourou, à Gossi (centre du Mali).

Les soldats Français de l’opération Barkhane ont essuyé ce lundi matin, une attaque à la voiture piégée dans le quartier de Kaigourou, à Gossi (centre du Mali). L’attaque a fait plusieurs blessés dans le rang des soldats. Selon un témoin cité par France 24, des hélicoptères de secours ont été dépêchés depuis Gao.

Dimanche, les soldats Français engagés au Sahel ont essuyé des tirs de djihadistes à Gossi, au centre du Mali, dans la zone la plus dangereuse, dite « des trois frontières » : Mali, Burkina Faso et Niger. « La dernière fois, on passe un village, et au moment où on s’y attend le moins, où on relâche un peu la pression car on se dit que le village est passé… et c’est là où ça tape. Ils ont l’intelligence tactique. C’était entouré d’arbres… Impossible de manœuvrer le convoi. Les mecs nous tirent dessus et on leur tire dessus », a raconté un soldat au magazine « 13h15 le dimanche »