Officiel: Yarigo et Ahouanwanou sur la liste des athlètes béninois aux Jeux olympiques de Tokyo 2020

Noélie Yarigo et Odile Ahouanwanou seront bien aux Jeux Olympiques qui débutera en juillet prochain à Tokyo au Japon. Les deux dames sont retenues sur la liste des huit athlètes béninois qui prendront part au tournoi mondial.

Dans les tuyaux depuis quelques semaines, c’est désormais officiel. Noélie Yarigo et Odile Ahouanwanou vont bien représenter le Bénin aux Jeux Olympiques de Tokyo qui aura lieu du 23 juillet au 8 août au Japon. Les deux dames ont validé leur ticket pour ce grand rassemblement sportif en terre nippone.

Vainqueur aux 800 m à Cergy pantoise en France il y a quelques jours, Yarigo s’est qualifiée pour le tournoi olympique grâce à son son meilleur positionnement dans le classement mondial. La sprinteuse béninoise loge en effet à la 19è place au classement des 800 m ; ceci à raison de 1243 points. Ce qui lui permet de compétiter aux J.O. 2020 par le principe du positionnement au classement mondial. Lequel principe permet de faire participer 23 autres athlètes en plus des 33 qualifiés par la norme d’entrée et les 18 places accordées par le principe d’universalité.

Quant à Odile Ahouanwanou, la nouvelle de sa participation aux JO est tombée il y a quelques jours. La jeune athlète suit d’ailleurs un entrainement intensif en Europe où elle collectionne les records. La sportive a raflé la médaille d’argent à la 24e rencontre générale des Stadtwerkes Ratingen tenue les 19 et 20 juin 2021 en Allemagne. La championne d’Afrique du heptathlon a terminé sur la deuxième marche du podium. Plus encore, la jeune femme a établi cinq nouveaux records, dont quatre nationaux: 13″25 au 100m haies, 15m79 au poids, 6m07 à la longueur, 48m02 au javelot et 6274 points en heptathlon.

Noélie Yarigo et Odile Ahouanwanou s’ajoutent donc aux 6 athlètes béninois qui prendront part à la compétition. Il s’agit du skateur Privel Hinkati (aviron) qui a pu obtenir sa qualification, Roméo N’tia (saut en longueur) et le duo Marc Dansou – Nafissatou Radji (natation).