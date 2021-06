« Nous nous sommes dit qu’en cinq ans, le duo Talon-Talata va nous amener loin », Parfait Ahoyo du PRD

Le Parti du renouveau démocratique (PRD) a apporté sa contribution à la réélection du président Patrice Talon à un second mandat. Ce choix du parti est conforme à la vision annoncée depuis 2016 d’accompagner le chef de l’Etat dans les réformes. Mais le PRD en dépit des difficultés du premier mandat a mouillé le maillot parce qu’il a estimé que ce n’est pas le moment de remettre en cause encore le peu que le peuple béninois a peiné à construire.

Malgré les difficultés qu’il a rencontrées au sein du pouvoir lors du premier mandat, le Parti du renouveau démocratique (PRD) est résolument dans la mouvance. Il a encore donné la preuve de sa fidélité lors de l’élection présidentielle du 11 Avril dernier.

Reçu dans la rubrique « Sous l’arbre à palabre de l’Evénement précis, Christian Parfait AHOYO, membre de la Direction Exécutive Nationale du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), est revenu sur ce qui a motivé sa formation politique à soutenir la candidature du duo Talon-Talata.

Selon ce responsable du parti des « tchoco-tchoco », l’option de soutenir le duo Talon-Talata à la dernière élection présidentielle est en cohérence avec la vision du parti qui a annoncé depuis 2016, au lendemain des élections présidentielles que le PRD s’est déclaré de la mouvance, afin d’accompagner le Président Patrice Talon dans les réformes.

« Bien sûr, nous étions dans une position de législature puisque nous n’étions pas au gouvernement et aujourd’hui, nous ne sommes pas au parlement, mais nous sommes au gouvernement. Donc nous avons accompagné le Chef de l’Etat dans ses réformes en position de législateur et nous l’accompagnons dans la suite de ces réformes en étant membre du gouvernement. », a expliqué Christian Parfait Ahoyo.

Que gagne le PRD dans cette fidélité à la mouvance?

A en croire Parfait Ahoyo, ce que gagne le parti dans cette fidélité à la rupture, c’est un Bénin qui avance. Mais en soutenant le pouvoir de la rupture, le PRD, rassure-t-il, n’abandonne pas son attachement à la paix. Le parti pense d’ailleurs qu’on peut bien aller aux réformes dans le dialogue et obtenir le résultat.

» Nous, nous estimons aujourd’hui, sans avoir la science infuse, que notre approche du développement de la réforme, c’est de dire qu’on peut bel et bien dans le dialogue aboutir aux réformes. Donc l’option du PRD est loin d’être une option de violence, c’est une option de paix et de dialogue et chaque fois que nous pouvons partager cette option, nous allons le faire.« , indique-t-il.

En soutenant la candidature de la mouvance, le PRD entend montrer qu’on peut ne pas être d’accord avec toutes les réformes et s’attaquer à l’essentiel pour faire décoller le pays.

« Nous étions très à l’aise en soutenant le duo Talon-Talata, parce qu’on se retrouvait intégralement dans ce projet de société. On comprenait très bien la vision du Chef de l’Etat. On avait partagé avec lui le diagnostic et on a vu les réalisations dans certains secteurs qui étaient déjà des évidences. Nous nous sommes dit qu’en cinq ans le duo Talon-Talata va nous amener loin.« , a-t-il affirmé.

Présentant le parti et le niveau du moral des militants, Christian Parfait Ahoyo affirme que le PRD va de mieux en mieux pour ne pas dire se porte très bien.

« Je dis de mieux en mieux parce qu’on n’aurait pas posé cette question il y a cinq ans ou dix ans. Le PRD n’avait aucun problème, c’est le tout premier parti du renouveau démocratique qui a traversé toutes les réformes jusqu’à aujourd’hui…Les réformes sont arrivées entre 2018-2019, le PRD s’y est conformé et est totalement à jour. Vu sur ce point, légalement, le PRD se porte très bien« , a-t-il conclu.