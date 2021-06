Nigéria: les Super Eagles, vainqueurs de la CAN 1994, obtiennent leur maison promise il y a 27 ans

Le président nigérian Muhammadu Buhari a approuvé, vendredi 25 juin, l’attribution de maisons de trois chambres à coucher à l’équipe des Super Eagles qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations à Tunis, en Tunisie, en 1994, concrétisant ainsi une promesse du gouvernement fédéral.

Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Les rêves des stars des Super Eagles de la promotion 94 ont été réalisés après que le président Buhari a approuvé l’attribution de leurs maisons. Les joueurs ont été héroïques lorsqu’ils ont mené le Nigeria à son deuxième titre de champion d’Afrique lors de l’édition 1994 de la Coupe d’Afrique des Nations à Tunis, en Tunisie. L’information a été confirmée, jeudi 24 juin 2021, par l’assistant principal du président pour les médias et la communication, Garba Shehu.

Selon un communiqué de la présidence, chacun des joueurs, y compris les défunts Uche Okafor, Stephen Keshi, Wilfred Agbonavbare et Thompson Oliha, recevra une maison de trois chambres dans l’État de son choix. « Le président Muhammadu Buhari a approuvé l’attribution de maisons de trois chambres à coucher à l’équipe des Super Eagles qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations à Tunis, en Tunisie, en 1994, concrétisant ainsi une promesse du gouvernement fédéral », indique le communiqué. « Suite à un mémo du ministre des Travaux et du Logement, Babatunde Raji Fashola, le Président a approuvé les allocations dans leurs états de préférence, notant que six joueurs et trois équipes techniques ont déjà reçu leurs maisons. »

Pendant ce temps, le ministre des Sports du pays, Sunday Dare, a apprécié le président Buhari pour son consentement rapide pour honorer cette promesse, en attente depuis plus de 27 ans. « C’est la marque d’un grand leader. Un président qui aime le sport, d’ailleurs », a déclaré M. Dare dans son communiqué. « Je tiens à remercier très sincèrement le président Muhammadu Buhari pour sa réponse rapide au mémo soulevé par le ministre des Travaux publics et du Logement Babatunde Raji Fashola, SAN. Cette question avait traîné pendant trop longtemps, mais merci au Président d’avoir fait de cette promesse de longue date une réalité », a déclaré M. Dare.

L’équipe a également qualifié le Nigeria pour sa première participation à la Coupe du monde de la FIFA, qu’il a perdue en huitième de finale après une défaite 2-1 contre l’Argentine aux États-Unis.