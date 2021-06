Nigéria: Boko Haram libère 10 otages, dont un fonctionnaire de l’ONU

La secte islamiste Boko Haram a libéré Abubakar Garba Idris, un assistant principal à la protection du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sur l’autoroute Maiduguri/Damaturu. Outre ce dernier, 9 autres personnes ont également été libérées par Boko Haram.

Après 5 mois de captivité, Abubakar Garba Idris et l’homme d’affaires Muazu Bawa ont été libérés par Boko Haram au Nigéria. Selon The Nation qui cite une source onusienne, 8 autres personnes ont également été libérées et sont toutes soumises au contrôle médical et militaire avec les troupes de l’opération Hadin Kai à Maiduguri avant qu’elles ne soient remises à leurs familles respectives.

Pour rappel, Boko Haram avait attaqué un convoi de voyageurs près du village de Matari entre Mainok et Jakana, le long de l’autoroute Maiduguri/Damaturu et avait enlevé vers 8h30 du samedi 2 janvier 2021, Abubakar Garba Idris. MUAZU Bawa, quant à lui, était dans son véhicule privé, a refusé de s’arrêter et a franchi le poste de contrôle de Boko Haram, mais sa voiture a été fermée par derrière et les insurgés sont venus et l’ont emmené ce même jour.