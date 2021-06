Mexique: violents affrontements entre narcotrafiquants, au moins 18 personnes tuées

Un affrontement entre trafiquants de drogue présumés a fait 18 morts vendredi dans une zone isolée de l’État de Zacatecas, dans le centre-nord du Mexique, a informé à l’AFP une porte-parole du gouvernement régional.

Les corps, ainsi que trois véhicules, dont un brûlé, ont été retrouvés dans une zone rurale et montagneuse du centre du pays. La bataille a opposé des groupes qui se disputent le contrôle d’une zone de Zacatecas bordant les États de Jalisco et de Nayarit, a indiqué Rocio Aguilar, porte-parole de la sécurité publique de l’État. Parmi les victimes figurent des membres du cartel Jalisco Nueva Generación, l’une des plus grandes organisations criminelles mexicaines.

Fotografías: Así fue el enfrentamiento, saldo y evidencias del enfrentamiento entre Cártel de Sinaloa vs el CJNG los que perdieron cerca de 30 hombres Parte 1 pic.twitter.com/vP8EHNFa3K — El Diario Del Narco (@Diariodenarco) June 26, 2021

Les médias locaux ont fait état de fusillades à Zacatecas depuis mercredi dernier, date à laquelle les corps de deux policiers ont été retrouvés pendus à un pont de la capitale. Les autorités n’ont « jusqu’à présent » toutefois pas établi de lien entre cette affaire et l’affrontement de vendredi, selon la porte-parole.

Le Mexique, qui compte quelque 126 millions d’habitants, enregistre en moyenne près de 100 assassinats par jour. La plupart des violences commises dans ce pays d’Amérique du Nord sont le fait des cartels de la drogue et d’autres groupes criminels, souvent associés à des politiciens ou à des membres des forces de sécurité corrompus. La plupart des crimes ne sont jamais résolus. Le pays est secoué par une vague de violence liée au trafic de drogue qui a fait plus de 300 000 morts depuis décembre 2006, selon des chiffres officiels.