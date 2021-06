Meurtre de George Floyd: Derek Chauvin, reconnu coupable, condamné à 22 ans et demi de prison

Le policier blanc Derek Chauvin a été condamné vendredi à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd qui a bouleversé l’Amérique. L’avocat de la famille Floyd salue un verdict oeuvrant à la « réconciliation » de la nation.

« Le tribunal vous condamne à la détention pour une période de 270 mois, soit dix ans de plus que la peine » prévue par le barème du Minnesota, a déclaré le juge Peter Cahill, treize mois jour pour jour après la mort du quadragénaire noir à Minneapolis. « Ma décision n’est pas basée sur l’émotion ou la sympathie » « ni sur l’opinion publique », a-t-il ajouté. « Je ne cherche pas à envoyer un message. »

« Cette condamnation historique fait franchir à la famille Floyd et à notre nation un pas de plus vers la réconciliation en leur permettant de tourner la page et en désignant des responsables », a estimé l’avocat de la famille Floyd Ben Crump sur Twitter.

Coincé 9 minutes sous le genou

George Floyd, un Afro-Américain âgé de 46 ans, est mort en mai 2020 après avoir été maintenu au sol pendant plus de neuf minutes par Derek Chauvin, mains menottées dans le dos et un genou du policier blanc appuyé sur son cou alors qu’il disait ne plus pouvoir respirer. La scène avait été filmée par des passants et massivement partagée sur les réseaux sociaux. Elle avait relancé la question raciale aux Etats-Unis et dans le monde, contribuant au regain du mouvement Black Lives Matter.

Avant le verdict, Derek Chauvin avait présenté ses « condoléances » à la famille. L’agent de 45 ans, qui est incarcéré dans une prison de haute sécurité depuis qu’il a été reconnu coupable de ce meurtre, s’exprimait pour la première fois publiquement depuis le drame qui a bouleversé l’Amérique. « A cause de questions légales en suspens, je ne suis pas en mesure de faire une déclaration formelle à ce stade mais, brièvement, je tiens à présenter mes condoléances à la famille Floyd », a-t-il dit, sans exprimer ni excuses ni regrets.