Massacre de Solhan: le gouvernement livre les résultats de son enquête

Le gouvernement du Burkina Faso a donné de nouvelles précisions, ce mercredi, sur la récente attaque terroriste qui a fait une centaine de morts à Sohlan.

Plus de 160 civils ont été froidement abattus par des hommes armés, dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 juin, à Sohlan, dans la province du Yagha. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière au Burkina Faso depuis le début des violences djihadistes en 2015. Des jours plus tard, le gouvernement burkinabé est revenu ce mercredi, sur cette attaque et a donné les premiers résultats de l’enquête.

Selon le ministre en charge de la Communication, Ousseni TAMBOURA, l’âge de la majorité des terroristes est compris entre 12 et 14 ans. Le ministre a indiqué que les enquêtes démontrent la responsabilité du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), un groupe affilié à Al-Qaïda. Ousseni TAMBOURA a également dénoncé une « autre forme de terrorisme qui se développe sur les réseaux sociaux », notamment les fausses informations. Il a par ailleurs invité l’opinion à plus de retenue dans la divulgation de certaines informations.