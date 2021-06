Mali: l’ONU dénonce « l’impunité » des violations des droits de l’homme

L’Organisation des Nations-Unies (ONU) a dénoncé l’impunité généralisée des violations des droits de l’homme au Mali. C’est à travers un communiqué publié ce mardi par le bureau de la Haut-Commissaire des Nations-Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet.

« J’exhorte à nouveau les autorités maliennes à briser le cycle de l’impunité et à mener des enquêtes rapides, approfondies, impartiales et efficaces sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits, y compris ceux commis par l’armée. L’obligation de rendre des comptes doit prévaloir pour garantir la paix«, a déclaré Michelle Bachelet, dans son communiqué.

« Je note que le Premier ministre malien a récemment déclaré qu’il s’engageait à mettre fin à l’impunité et j’appelle donc le gouvernement à traduire cet engagement en actes sans délai«, a ajouté l’ancienne présidente du Chili, jugeant « profondément préoccupante », l’augmentation des violations des droits humains depuis août dernier au Mali.

Au cours des six premiers mois de 2021, la Division des droits de l’homme et de la protection de la Mission de l’ONU au Mali (MINUSMA) a enregistré 617 atteintes aux droits humains commises par des groupes armés, dont 165 homicides (147 hommes, neuf femmes, sept garçons et deux filles). Cela représente une augmentation de quelque 37% par rapport aux 449 atteintes aux droits de l’homme, dont 121 homicides, documentées d’août à décembre 2020.