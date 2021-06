L’immense palmarès de Sergio Ramos avec le Real Madrid

Au Real Madrid depuis 2005, Sergio Ramos quitte les Merengues après 16 années de bons et loyaux services couronnés par 22 titres. L’annonce de son départ a été faite mercredi par le club espagnol via un communiqué sur son site officiel.

C’est officiel! Sergio Ramos ne sera pas madrilène la saison prochaine. Le Real Madrid a confirmé ce mercredi le départ de son capitaine, en fin de contrat au 30 juin prochain. En négociation depuis des mois pour un renouvellement de bail, les deux camps n’ont pas réussi à trouver un accord.

Le capitaine madrilène quitte donc la Casa Blanca mais avec un palmarès impressionnant. Sergio Ramos a en effet remporté 22 titres en 16 ans de carrière à la Maison Blanche. Le latéral droit converti en défenseur central est à ce jour, une véritable légende des Madrilènes.

Un palmarès manche longue

Débarqué au Real Madrid en 2005 en provenance de FC Séville pour un montant de 27 millions d’euros, le capitaine de la Roja s’est rapidement imposé comme un véritable leader. Aussitôt arrivé au club madrilène, Sergio Ramos remporte la Liga deux fois d’affilée (2007 et 2008). Après un passage à vide pendant trois ans, le joueur et son club renouent avec les trophées en soulevant la Coupe d’Espagne en 2011, la Liga et la Supercoupe d’Espagne en 2012.

En 2014, Sergio Ramos remporte son premier trophée de la Ligue des Champions de l’UEFA avec le club madrilène. Toujours en 2014, le défenseur espagnol et le Real Madrid ont réussi à gagner la Supercoupe d’Europe. Après deux ans consécutives de saisons blanches, le champion du monde 2010 et son club sont revenus sur l’échiquier du football européen avec plusieurs trophées au cours des cinq dernières années.

Trois titres de Ligue des champions ( (2016, 2017 et 2018), 2 Liga (2017 et 2020), quatre titres du Mondial des clubs (2014, 2016, 2017 et 2018), une Supercoupe d’Europe (2017) et deux Supercoupe d’Espagne (2017, 2019). En sélection, le capitaine de l’équipe d’Espagne compte à son actif une Coupe du Monde remportée en 2010 en Afrique du Sud, et deux trophées de l’Euro (2008 et 2012). Sa première sélection remonte en 2005 face à la Chine, avec une victoire espagnole au finish sur le score de 3-0.