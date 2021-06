Les ambassadeurs russe et américain reviennent à leur poste, déclare Vladimir Poutine

Le président russe et son homologue américain se sont entendus mercredi 16 juin pour le retour de leurs ambassadeurs respectifs, rappelés plus tôt cette année pour des consultations, a affirmé Vladimir Poutine.

Le sommet entre Vladimir Poutine et Joe Biden qui s'est déroulé ce 16 juin à Genève a compris l'examen de nombreux problèmes. Ce premier sommet entre les deux hommes a été un peu plus court que prévu et a pris fin à 15H05 GMT à Genève, a annoncé la Maison-Blanche.

Vladimir Poutine a déclaré qu’il était convenu, lors de ses négociations avec Joe Biden, du retour des ambassadeurs des deux pays. «En ce qui concerne le retour des ambassadeurs à leur poste, de l’ambassadeur américain à Moscou et russe à Washington, nous avons convenu que la question était réglée», a-t-il déclaré à l’issue du sommet russo-américain à Genève.

Consultations sur la stabilité stratégique

Vladimir Poutine a en outre annoncé un accord sur les consultations interministérielles, sous les auspices du ministère russe des Affaires étrangères et du département d’État, sur la stabilité stratégique et le contrôle des armements. Moscou et Washington entameront prochainement un dialogue intégral, substantiel et énergique sur la stabilité stratégique, indique la déclaration commune des deux Présidents.

Dans ce contexte, Vladimir Poutine a affirmé qu’une responsabilité particulière pour la stabilité stratégique dans le monde incombait à la Russie et aux États-Unis. «Les États-Unis et la Russie ont une responsabilité particulière pour la stabilité stratégique dans le monde, ne serait-ce que parce que nous sommes les deux plus grandes puissances nucléaires: tant en nombre d’ogives et de vecteurs que par le niveau et le caractère sophistiqué des armes nucléaires», a-t-il noté.

La question des déclarations désobligeantes de Joe Biden à l’encontre de Vladimir Poutine a également été soulevée et le Président russe a déclaré que les explications de son homologue américain l’avaient arrangé. «En ce qui concerne les déclarations brusques: que dire, tout le monde est au courant. Par la suite, le Président Biden m’a appelé, nous nous sommes expliqués, cela m’a arrangé. Il a proposé de se rencontrer -c’est son initiative- et nous nous sommes rencontrés.»