Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, annoncé au Bénin

Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, sera à Cotonou, la capitale béninoise, dans les tout prochains jours, a annoncé le chef de la diplomatie béninoise, Aurélien Agbénonci.

Lundi, le ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Agbénonci, a fait le point de la 59e session ordinaire de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à laquelle lui et le président Patrice Talon ont pris part, le samedi 19 juin, à Accra, la capitale ghanéenne. Face à la presse, le chef de la diplomatie béninoise a déclaré que le Bénin et le Ghana entretiennent d’excellentes relations bilatérales dans plusieurs domaines d’avenir. Ce fut également une occasion pour lui d’annoncer que le président ghanéen foulera incessamment le sol béninois, dans le cadre d’une visite officielle.

En marge du Ghana, Aurélien Agbénonci est revenu sur la relation diplomatique entre le Bénin et le Togo voisin. Il a rappelé que les présidents Patrice Talon et Faure Gnassingbé se sont rencontrés à Accra et ont discuté cordialement sur d’importants sujets. Le Bénin et le Togo jouissent d’une bonne relation bilatérale, a-t-il souligné, pour faire taire des rumeurs de tensions diplomatiques qui auraient émergé entre les deux pays depuis l’arrestation et l’emprisonnement au Bénin, de l’opposante béninoise et proche du président togolais, Réckya Madougou, accusée de financement du terrorisme.