« Le pragmatisme de Ouattara doit inspirer d’autres gouvernements en Afrique », Me Alao sur le retour de Gbagbo

Le retour de Laurent Gbagbo en Côte-d’Ivoire est fortement salué à travers le monde. Le Gerdess-Afrique de Me Sadikou Alao y trouve un acte d’une grande portée d’apaisement de la tension politique, et salue le gouvernement du président Alassane Ouattara qui a fortement contribué à cet événement.

A travers un communiqué du Groupe d’Etude et de Recherche sur la Démocratie et le Développement Economique et Social en Afrique, Me Sadikou Alao se réjouit du retour de l’ancien président Laurent Gbagbo en Côte-d’Ivoire, et salue toutes les personnalités et institutions ivoiriennes qui ont permis cet événement.

A Lire aussi: Opération de maintien de la paix de l;ONU au Mali: le professionnalisme des soldats béninois loué

Dans son communiqué, le Groupe d’Etude et de Recherche sur la Démocratie et le Développement Economique et Social en Afrique estime que beaucoup de gouvernements africains doivent s’inspirer de la Côte-d’Ivoire qui, à travers le retour de l’ancien président, est sur la bonne voix pour la paix et la réconciliation.

« Le pragmatisme du gouvernement de Côte d’Ivoire doit être un exemple en la matière et inspirer d’autres gouvernements en Afrique« , lit-on dans le communiqué de Gerdess-Afrique.

Pour Me Sadikou Alao, la paix et la réconciliation sont indispensables au développement de nos pays. Le retour programmé de Laurent Gbagbo, indique-t-il, s’inscrit dans cette logique de paix et de réconciliation.

Sans faire référence à son pays, le Bénin, le défenseur des droits humains fait certainement également référence au gouvernement de son pays qui, selon des propos de certains leaders d’opposition, aurait contraint à l’exil de plusieurs béninois.

Annoncé lui-même en exil, Me Sadikou Alao a démenti l’information même s’il reconnaît qu’il lui est parvenu que sa vie est en danger.