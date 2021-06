Le Botswana annonce la découverte d’un diamant de 1 098 carats, le 3ème plus gros au monde

L’entreprise Debswana, productrice de diamant au Botswana, a annoncé ce mercredi la découverte dans ce pays d’Afrique australe d’un diamant de 1 098 carats, soit le troisième plus gros de ce type jamais trouvé dans le monde, selon elle.

La société diamantaire Debswana a annoncé la découverte au Botswana d’une pierre de 1 098 carats, qu’elle décrit comme la troisième plus grande pierre de ce type au monde. La directrice générale par intérim de la société, Lynette Armstrong, a présenté la pierre, qui a été trouvée le 1er juin, au président du pays, Mokgweetsi Masisi, mercredi.

Il s’agit du troisième plus gros diamant au monde, derrière le Cullinan de 3 106 carats trouvé en Afrique du Sud en 1905 et le Lesedi La Rona de 1 109 carats découvert au Botswana en 2015. « Il s’agit du plus gros diamant récupéré par Debswana dans son histoire de plus de 50 ans d’exploitation », a déclaré M. Armstrong.

« D’après notre analyse préliminaire, il pourrait s’agir de la troisième plus grande pierre de qualité gemme au monde. Nous devons encore décider si nous la vendrons par l’intermédiaire de De Beers ou de la société publique Okavango Diamond Company. » La « pierre rare et extraordinaire … signifie tellement dans le contexte des diamants et du Botswana », a-t-elle déclaré.

Le ministre des minéraux, Lefoko Moagi, a déclaré que la découverte de la pierre, qui n’a pas encore été nommée mais qui mesure 73 par 52 par 27 mm, n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment après que la pandémie de Covid-19 a frappé les ventes de diamants en 2020. Debswana est une coentreprise entre De Beers (Anglo-American) et le gouvernement botswanais, qui reçoit jusqu’à 80 % des revenus des ventes sous forme de dividendes, de redevances et d’impôts.

La production de Debswana a chuté de 29 % en 2020, à 16,6 millions de carats, et les ventes ont baissé de 30 %, à 2,1 milliards de dollars, la pandémie ayant affecté la production et la demande. Debswana prévoit d’augmenter la production de 38 % pour atteindre les niveaux d’avant la pandémie, soit 23 millions de carats, en 2021, lorsque le marché mondial du diamant se redressera avec l’assouplissement des restrictions de voyage et la réouverture des bijouteries.