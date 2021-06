La Suisse en passe de payer 36 avions de combat américains F-35A

La Suisse pourrait acheter plusieurs avions de combat américains dans les prochaines semaines. En effet, le Conseil Fédéral envisage de commander 36 F-35A pour renforcer l’arsenal militaire du pays.

Dans un communiqué publié par le Conseil Fédéral ce mercredi, il a été indiqué que le gouvernement a choisi l’avion de combat américain F-35A pour remplacer sa flotte vieillissante et le système de défense anti-aérienne Patriot, lui aussi proposé par un constructeur des Etats-Unis.

Au total, le prix des 36 F-35A s’élève à un peu plus de 5 milliards de francs suisses (4,6 milliards d’euros). A cela, s’ajoute le prix des 5 systèmes Patriot, qui s’élève à environ 2 milliards de francs. Soulignons que la décision prise par le Conseil Fédéral doit être soumise au Parlement pour approbation, et risque aussi d’être contestée dans les urnes par la gauche et un groupe antimilitariste.