La France nomme Antoine Anfré comme nouvel ambassadeur au Rwanda

Les relations diplomatiques entre le Rwanda et la France s’harmonisent. Après la visite d’Emmanuel Macron au Rwanda, il y’a quelques semaines, la France a nommé un nouvel ambassadeur à Kigali, la capitale rwandaise.

Jadis fermée, la représentation diplomatique de la France au Rwanda va enfin rouvrir ses portes. En effet, la tension entre Paris et Kigali passe à l’apaisement et le consensus diplomatique semble avoir été trouvé. C’est ce que traduit, la nomination d’un nouvel ambassadeur par Emmanuel Macron à Kigali. La nomination d’Antoine Anfré (58 ans), intervient quelques semaines après la visite du patron de l’Hexagone dans la capitale rwandaise et marque l’officialisation des relations coopératives entre les deux pays.

Lors de sa visite historique, à Kigali, les 27 et 28 mai derniers, Emmanuel Macron persuadé qu’une « page nouvelle de notre histoire avec le Rwanda et l’Afrique » va s’écrire, a prononcé un discours qui a affiché clairement la volonté de l’Elysée à rallumer la flamme diplomatique entre Paris et Kigali. Au sommet de l’Etat rwandais, la volonté de se laisser aller à l’harmonisation des relations bilatérales entre les deux pays, après une période sombre, a été exprimée de vive voix, par le président Paul Kagame.

« Cette visite parle du futur, pas du passé. La France et le Rwanda vont beaucoup améliorer leurs relations au bénéfice de nos peuples, économiquement, politiquement et dans le domaine de la culture (…) Mais la relation entre nos deux pays ne sera jamais totalement conventionnelle. Il y a une familiarité particulière qui résulte de la terrible et complexe histoire que nous partageons, pour le meilleur et pour le pire. Nous souhaitons créer une relation forte et durable, fondée sur des priorités qui comptent pour nous deux, France et Rwanda », avait déclaré le Président rwandais, à la suite de son homologue français, au Mémorial du génocide de Kigali, lieu symbolique où reposent les restes de 250 000 sur les 800 000 Tutsis massacrés.

Antoine Anfré a été ambassadeur de la France au Niger, de février 2014 à juillet 2015. Plus tôt, dans les années 1990, il avait été le premier secrétaire de l’ambassade de France en Ouganda, dans les années 1990. Pour rappel, la France et le Rwanda ont connu une rupture des relations diplomatiques entre 2006 et 2009.