Juventus: Cristiano Ronaldo sort du silence pour son avenir

Présent face aux médias ce lundi 14 juin 2021, à la veille du match de l’Euro face à la Hongrie, Cristiano Ronaldo n’a pas échappé aux questions sur son avenir. Le portugais s’est montré serein, tout en indiquant qu’il n’était pas préoccupé par son futur.

Cristiano Ronaldo est au cœur de toutes les rumeurs en Europe ces dernières semaines. Et pour cause, il ne lui reste qu’un an de contrat avec la Juventus, et la presse italienne l’annonce partant cet été. Si beaucoup de rumeurs l’annoncent au PSG, CR7 lui-même n’a pas donné d’indications sur son avenir.

Interrogé ce lundi, en conférence de presse d’avant-match, le quintuple ballon d’or a répondu aux questions des journalistes sur son futur sans détours. Le portugais s’est dit très serein sur le sujet.

« Je joue au haut niveau depuis 18 ans, ça ne me chatouille même pas. À 18 ou 19 ans, ça m’aurait peut-être perturbé, empêché de dormir tranquillement. Aujourd’hui, à 36 ans, non. Quel que soit le futur, il sera bon. Que je parte ou que je reste, ce n’est pas important. Maintenant, je me concentre totalement sur l’Euro. Une compétition de cette ampleur ne se joue pas souvent. C’est mon 5e Euro, mais je le commence comme si c’était mon premier. Je veux bien démarrer la compétition ce mardi. Essayer de gagner et bien jouer. Des pensées positives, du début à la fin de l’Euro », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Pour rappel, le Portugal débute son Euro ce mardi face à la surprenante équipe de la Hongrie. Les hommes de Fernando Santos ne doivent pas se rater pour ce premier match, étant donné que leurs deux derniers adversaires du groupe sont la France et l’Allemagne.