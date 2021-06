« Je pense qu’il m’a un peu mordu »: Paul Pogba se prononce sur la morsure de Rudiger

En conférence de presse après la victoire de la France face à l’Allemagne (1-0), mardi, en première journée des phases de groupe de l’Euro 2021, Paul Pogba est revenu sur son accrochage avec Antonio Rudiger. Le joueur français a précisé que le défenseur allemand l’a mordu lors de cette rencontre.

La France et l’Allemagne s’affrontaient mardi soir à Munich dans le cadre de leur premier match de l’Euro 2021. Et à l’arrivée, les Bleus se sont imposés sur le score de 1-0. Un but contre son camp de Matt Hummels qui a permis à l’équipe de France de prendre la deuxième place du groupe F derrière le Portugal de Cristiano Ronaldo qui a écrasé la Hongrie (3-0) dans l’autre rencontre de la soirée.

Mais un petit incident a entaché ce match pourtant plaisant. En fin de première période, alors qu’il était au marquage de Paul Pogba, le défenseur allemand Antonio Rudiger a mordillé le dos du milieu de terrain français, qui s’en est plaint auprès de l’arbitre, en vain. Après le match, Antonio Rüdiger a reconnu qu’il n’avait pas à faire ce geste, mais a assuré ne pas avoir mordu Pogba, avec qui il a d’ailleurs échangé amicalement à la fin de la rencontre.

En conférence de presse d’après-match, Paul Pogba est revenu sur ce vilain geste de son adversaire en Premier League. S’il a reconnu avoir été mordu par l’arrière-garde de Chelsea, le joueur de Manchester United a confié avoir déjà tourné cette page.

« Par rapport à Toni (Rudiger), c’est un ami à moi. Après c’est sur le terrain, il y a eu un petit accrochage. Vous avez vu les vidéos je pense. Maintenant c’est fini, moi je ne suis pas là pour qu’il soit suspendu ou quoi. Maintenant c’est passé, je pense qu’il m’a un peu mordu. C’était peut-être amical comme on est amis« , a confié Pogba.

Et d’ajouter : « Moi dans le jeu bien sûr je suis là pour gagner. J’ai senti ça, je l’ai dit à l’arbitre. Après c’est à lui de prendre les décisions et il a pris sa décision. Moi je veux qu’on joue au foot, il ne lui a pas mis rouge. Tant mieux, c’était un beau match pour tout le monde, pour tous les supporters, pour nous. Après voilà, je ne veux pas qu’il soit suspendu dans le futur. A la fin du match on s’est embrassé et puis voilà« .