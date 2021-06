Ferrari: le célèbre fabricant italien de voitures de luxe se lance dans la haute couture

Ferrari entend disposer de plusieurs cordes à son arc. Le fabricant italien de voitures de luxe est passé à la vitesse supérieure pour diversifier son univers, en présentant une première collection de mode au cheval cabré et en se lançant dans la cuisine étoilée.

Ferrari prend désormais la lumière sur d’autres podiums. La marque italienne d’automobile de luxe s’est lancée, ce dimanche 13 juin 2021, dans la haute-couture, avec un premier défilé en Italie. Célèbre pour ses performances et sa longévité en Formule 1, la marque au cheval cabré a choisi le designer Rocco Iannone pour cette première collection.

L’italien de 37 ans, qui a fait ses armes chez Dolce & Gabbana, Giorgio Armani et Pal Zileri, avait été investi en 2019 responsable du “développement créatif -(…) de toutes les collections d’habillement et d’accessoires homme et femme” de la marque de luxe.

Une collection majoritairement unisexe

Comprenant 52 tenues différentes, dont 80% d’entre elles étaient unisexes, le défilé a eu lieu au sein d’une chaîne de montage de voitures dans le siège social de l’entreprise à Maranello. Il s’est ouvert avec la mannequin égérie de Givenchy, Mariacarla Boscono, et s’est terminé avec la top model russe, épouse du fils de Bernard Arnault, Natalia Vodiavana. Preuve que l’événement était unique et inédit, le célèbre designer d’Apple, Jony Ive, était présent aux côtés de Marc Newson, designer de l’intérieur de l’Airbus A380.

Pour correspondre à la fibre de la marque italienne, Rocco Iannone a choisi une collection inspirée du design de l’automobile pour en faire des vêtements pouvant être instantanément reconnaissables par les connaisseurs de Ferrari. Il a notamment réalisé un manteau constitué d’un tissu inhabituel dans le monde de la mode: la fibre de carbone que l’on retrouve à l’intérieur des voitures haut de gamme.

https://www.instagram.com/p/CQF0FHON7iV/?utm_source=ig_embed&ig_rid=9c6d97a3-1b57-42c2-ac7c-45993bf78e99

Certains partenaires de renoms, comme Puma et Ray-Ban, ont aussi eu le droit à leur moment de gloire dans ce défilé. Les deux marques ont fourni, pour l’occasion, des baskets et lunettes de soleil avec des motifs Ferrari, comme l’incontournable logo où un cheval apparaît. Avant le défilé, le designer de la marque italienne avait affirmé sa volonté d’élargir le panel des adeptes de Ferrari aux jeunes générations, mais aussi aux femmes. Un projet d’élargissement qui s’aligne sur d’autres industries automobiles, comme Lamborghini, Bentley de Volkswagen, ou encore le constructeur américain de motos Harley-Davidson, qui se sont déjà tournés vers les collections de vêtements et la mode féminine.