Euro 2021: le programme des 8e de finale de ce dimanche 27 juin

Les rencontres de la phase de 8e de finale pour le compte du Championnat d’Europe de football 2021, officiellement UEFA Euro 2021 se poursuivent. Ce dimanche 27 juin, deux affiches sont au programme, dont l’explosive rencontre qui va opposer le tenant du titre (Portugal) et la sélection numéro 1 mondiale au classement Fifa et 3e du Mondial 2018 (Belgique).

Ce dimanche, les Pays-Bas, vainqueurs de leurs trois matches de poule, s’avancent en favoris face aux Tchèques en 8es de finale à Budapest (16h). Mais l’effet de surprise n’est pas à exclure. Très solidaire dans son jeu, la République Tchèque pourrait réaliser l’exploit contre toute attente.

Dans la soirée, on assistera à la rencontre très attendue et qui va opposer deux sélections aux ambitions élevées mais qui ne se sont jamais affrontées dans le cadre d’un Euro ou d’une Coupe du monde. Il s’agit du Portugal et la Belgique. Dans cette rencontre, les Belges doivent se méfier des Portugais à Séville (19h). Ce choc s’annonce également comme un duel entre le meilleur buteur de la compétition Cristiano Ronaldo et Roméo Lukaku qui compte trois buts à son actif. Pour rappel, l’Italie et le Danemark, sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale.

Ci-dessous, le programme de ce dimanche:

16h : Pays Bas # République Tchèque

19h: Belgique # Portugal