Euro 2020: « On ne parle pas d’un être humain. », les mots de Marko Arnautovic sur CR7

En conférence de presse d’avant-match ce samedi 26 juin 2021, l’attaquant autrichien, Marko Arnautovic, s’est exprimé sur le phénomène Cristiano Ronaldo. Pour le buteur, CR7 n’est tout simplement pas humain.

Les huitièmes de finale de l’Euro débutent ce samedi. L’Autriche sera opposée à l’un des favoris, l’Italie, pour un match qui promet. En conférence de presse d’avant-match, l’attaquant numéro 1 des autrichiens, Marko Arnautovic, s’est exprimé sur les performances de Cristiano Ronaldo depuis le début de la compétition.

Pour l’attaquant du Shanghai Port Football Club, le quintuple ballon d’or n’est tout simplement pas humain.

« Quand on mentionne le nom de Cristiano Ronaldo, on ne parle pas d’un être humain. C’est tout. Que suis-je censé dire à ce sujet ? Il y a deux joueurs qui ne sont pas de ce monde. Ils viennent de loin et ne sont venus ici que pour un temps, pour réussir dans tous les championnats et emporter tous les trophées avec eux. Et puis ils repartent. Ce sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. », a déclaré l’attaquant.

Cristiano Ronaldo réalise pour le moment un Euro parfait. Il a marqué 5 buts et délivré une passe décisive, ce qui fait de lui le principal artisan de la qualification du Portugal pour les huitièmes de finale. Au passage, l’attaquant de la Juventus a égalé le record de 109 buts d’Ali DAei, un record qu’il pourrait battre ce dimanche face à la Belgique.