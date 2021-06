Euro 2020: les nouvelles de Christian Eriksen après son malaise cardiaque

Ce samedi 12 juin 2021 lors du match de l’Euro entre le Danemark et la Finlande, le capitaine danois Christian Eriksen a été victime d’un malaise cardiaque en plein match. Après avoir subi plusieurs massages cardiaques, le joueur de l’Inter a dû quitter le stade, conscient, mais sous assistance respiratoire.

Grosse frayeur dans le monde du foot en ce début de l’Euro 2020. Lors du premier match du groupe B entre Le Danemark et la Finlande, le capitaine danois, Christian Eriksen s’est effondré tout seul sur la pelouse, victime d’un malaise cardiaque.

Le joueur de l’Inter a été très vite pris en mai par les secouristes qui ont réussi à le réanimer après plusieurs massages cardiaques. Sur des images diffusées, l’ancien joueur de Tottenham a quitté la pelouse en étant conscient mais sous assistance respiratoire.

Quelques minutes après cet événement, l’UEFA a réagi via un communiqué sur Twitter en indiquant que le joueur a rejoint l’hôpital et que son état est stable. « Le joueur a été transféré à l’hôpital et a été stabilisé », annonce l’UEFA. L’institution européenne de football apportera de plus amples informations dans la soirée.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.