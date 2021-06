Euro 2020: la République Tchèque fait tomber les Pays-Bas et rejoint les quarts

La République tchèque a surpris les Pays-Bas (0-2), en huitièmes de finale de l’Euro. Les Tchèques ont fait la différence pour s’offrir un quart de finale face au Danemark.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

La République tchèque a créé la sensation ce dimanche en éliminant un des favoris à la victoire finale en s’imposant 2-0 contre les Pays-Bas. La première période entre les Pays-Bas et la République tchèque au Ferenc Puskas de Budapest en Hongrie s’est soldée sur un score nul.

FULL-TIME!



And the Czech #EURO2020 story continues after we beat the Netherlands 2:0 thanks to goals by Tomáš Holeš and Patrik Schick!



🇨🇿👏🏻 pic.twitter.com/SqZ9JithWe — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) June 27, 2021

En difficultés, les joueurs de Frank De Boer se sont retrouvés à dix après l’expulsion de Matthijs de Ligt (55′) suite à une main volontaire sur une occasion nette de but. La République tchèque a rapidement profité de sa supériorité numérique pour ouvrir le score après un coup-franc excentré et le but après une double tête et une finition de Tomas Holes (1-0, 68′).

Incapables de réagir, les Néerlandais ont pris logiquement un second but en fin de match avec le 4ème but du tournoi de l’attaquant du Bayer Leverkusen Patrick Schick (2-0, 80′), à la suite d’une interception en plein milieu de terrain de Holes devant une défense hollandaise aux abois. Avec ce succès, la République tchèque défiera le Danemark en quart de finale le 3 juillet prochain à 18h00 (gmt+1) au stade Olympique de Bakou en Azerbaïdjan.