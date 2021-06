Euro 2020: avec un Kane buteur, l’Angleterre écarte l’Allemagne et se qualifie pour les quarts

L’Angleterre et l’Allemagne s’affrontaient ce mardi pour le compte de l’avant-dernier huitième de finale de l’Euro 2020. Les Three Lions s’imposent sur le score de 2-0 et se qualifient pour les quarts de finale. Joachim Low a disputé son dernier match avec la Nationalmannschaft.

C’est un grand classique du football européen qui s’est joué cet après-midi à Wembley. L’Angleterre affrontait l’Allemagne pour une place en quart de finale. Les deux nations sont candidates au titre, ou du moins, avaient le potentiel pour aller loin dans ce tournoi.

Les Three Lions se présentaient dans cette rencontre avec une certitude dans leur défense. Les coéquipiers d’Harry Kane n’ont pas encaissé le moindre but en trois matchs dans le tournoi. En face, les Allemands montraient moins de cohésion collective et de combativité dans leur précédente rencontre.

L’Angleterre a pris le contrôle du jeu face à la Nationalmannschaft et se montrait dangereuse en attaque. Sterling (16e), puis Maguire (17e) venaient ainsi inquiéter la défense allemande, avant de récidiver un peu plus tard pour les Mancuniens. Le score ne bougera pas, 0-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Toni Kroos revenaient avec de nouvelles intentions.

Havertz était sur le point de trouver la faille avec un missile sorti d’une superbe claquette par Pickford (48e). Mais le chrono défilait, et les choses ne bougeaient pas vraiment, ni sur la pelouse ni au tableau d’affichage. C’est à ce moment que surgit le héros des anglais depuis le début du tournoi, Ryan Sterling, qui trouve la faille à la 75e minute d’un plat du pied pour battre Neuer (1-0).

Quelques minutes plus tard, Muller était tout proche de ramener les deux équipes à égalité, mais le bavarois rate son face à face avec Pickford. Derrière, Harry Kane, lui, ne se manquait pas. Très critiqué par la presse locale, le buteur des Spurs concluait à merveille une belle contre-attaque britannique. Le but du break. Les Three Lions remportent le match et filent en quart où ils affronteront le vainqueur de la rencontre entre la Suède et l’Ukraine.