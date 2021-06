Euro 2020: Angleterre, deux cadres forfaits pour le choc face à la République Tchèque

La Fédération anglaise de football a annoncé ce mardi 22 juin 2022 le forfait de Ben Chilwell et Mason Mount, pour le choc face à la République Tchèque, pour le compte du 3e match de groupe de l’Euro 2020. Les deux joueurs sont des cas contacts.

Déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de l’Euro, l’Angleterre et la Tchéquie s’affrontent ce mardi pour la 1ère place du groupe D. Pour cette rencontre, le sélectionneur anglais Gareth Southgate devra faire sans deux de ses cadres.

Dans un communiqué publié ce mardi, la fédération anglaise a annoncé le forfait de Ben Chilwell et Mason Mout.

«Nous pouvons confirmer que Ben Chilwell et Mason Mount doivent être placés à l’isolement jusqu’au lundi 28 juin inclus. Cette décision a été prise en consultation avec le service de santé public anglais. Il a été confirmé dans la nuit que notre paire de joueurs a été en contact étroit avec l’Écossais Billy Gilmour, testé positif à la COVID-19 après le match du vendredi dernier», a écrit la fédération.

Les deux joueurs devront subir des tests pour voir s’ils sont aussi infectés du coronavirus. En cas de résultats positifs, leur participation à l’Euro pourrait prendre fin. Un possible coup dur qui s’annonce pour l’Angleterre.

