Etats-Unis: la justice annule la condamnation du comédien Bill Cosby, pour agressions sexuelles

La justice de la Pennsylvanie a annulé ce mercredi, la condamnation du comédien Bill Cosby pour agression sexuelle, ouvrant ainsi la voie pour la libération de l’acteur et figure de la télévision américaine.

« Les condamnations et les peines infligées à Bill Cosby sont annulées et il doit être libéré », a écrit la Cour Suprême de la Pennsylvanie à la fin d’un long arrêt de 79 pages. L’acteur connu pour le « Cosby show » a déjà passé plus de deux ans en prison. Il avait été reconnu coupable en avril 2018 d’agressions sexuelles sur Andrea Constand, en 2004 après trois semaines de procès.

Lors du procès, plus de soixante femmes ont accusé Bill Cosby de les avoir agressées sexuellement, mais les faits étaient prescrits. Il avait été condamné à une peine allant de trois à dix ans d’emprisonnement. La décision avait été confirmée en appel en décembre 2019.