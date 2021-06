États-Unis: Joe Biden décrète l’état d’urgence en Floride après l’effondrement d’un immeuble

Le président américain, Joe Biden, a déclaré l’état d’urgence en Floride suite à l’effondrement d’un immeuble d’habitation, tôt jeudi matin près de Miami, 99 personnes sont toujours portées disparues. L’immeuble comptait une importante population juive et plusieurs Israéliens.

Un immeuble résidentiel près de Miami s’est effondré dans la nuit du 23 au 24 juin, faisant redouter un lourd bilan. M. Biden a ordonné le déploiement d’une aide fédérale sur le site et a chargé l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) du ministère de la sécurité intérieure de coordonner les opérations de secours.

« Le Président Biden décrète l’état d’urgence en Floride et ordonné le déploiement d’une aide fédérale sur le site, tout en chargeant l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), du ministère de la sécurité intérieure, de coordonner les opérations de secours, et ce, en raison des conditions d’urgence résultant de l’effondrement du Surfside Building, jeudi », a déclaré la Maison Blanche par voie de communiqué. « Quelle que soit l’aide que vous voulez que le gouvernement fédéral puisse fournir, nous vous l’apporterons », a déclaré M. Biden, plus tôt jeudi. « Demandez-nous et nous serons-là. »

Les mesures d’urgence activées en vertu de l’article 5 de la loi Stafford consistent dans le sauvetage des vies, la protection des biens, la santé et la sécurité publiques, ainsi que la réduction ou la prévention du risque de catastrophe dans le comté de Miami-Dade.

L’immeuble comptait une importante population juive

« Nous suivons avec inquiétude les images difficiles qui nous parviennent de Floride. Nos représentants du ministère des Affaires étrangères à Miami et en Israël font tout leur possible pour aider et remédier à la situation. Toute la nation d’Israël prie pour le rétablissement des blessés, » a tweeté le Premier ministre israélien, Naftali Bennett.

Au moins trois personnes sont décédées et les autorités craignent que des dizaines d’autres corps sans vie ne soient trouvés dans les décombres de l’immeuble de 12 étages. Au moins 34 des 99 personnes portées disparues sont juives, a déclaré le Chabad de South Broward à Hallandale Beach au South Florida Sun-Sentinel. Le consul général d’Israël à Miami, Maor Elbaz-Starinsky, a affirmé que l’espoir de retrouver des personnes en vie s’amenuisait d’heure en heure.

