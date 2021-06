Élim Coupe du monde 2022: « C’est pour aller au bout, sinon ce n’est pas la peine », Dussuyer

Les Écureuils du Bénin démarrent en septembre prochain, les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Et pour le sélectionneur Michel Dussuyer, ses poulains vont tout donner pour atteindre la phase finale.

Éliminé de la CAN 2022, battu par la Sierra Leone (1-0) en phase qualificative, le Bénin est déjà tourné vers les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Logés dans le groupe J aux côtés de la RDC, du Madagascar et de la Tanzanie, les Écureuils doivent sortir premiers de leur poule pour participer au second tour qui regroupe les neuf leaders de groupe en barrage aller-retour et dont les cinq premiers accèderont à la phase finale.

Une tâche qui n’est pas donnée au premier venu. Mais pour Michel Dussuyer, pas question pour ses poulains de jouer les figurants dans cette phase qualificative. Le technicien français, maintenu à son poste après la mésaventure en Guinée, assure que ses poulains donneront le meilleur d’eux-mêmes.

« Si on se rend à la compétition, c’est pour aller au bout ; sinon, ce n’est pas la peine… Donc, on aura à cœur de bien figurer«, a confié Dussuyer. Le coach a également parlé des préparatifs de ce tournoi qualificatif avec un premier déplacement à Madagascar lors de la fenêtre internationale du mois de septembre.

« Un premier déplacement à Madagascar. Il faudra bien gérer la logistique, le transport. Il y a des options qui sont envisagées, évidemment, peut-être, la réunion à Madagascar, pour se préparer. Il y a d’autres options qui sont envisagées. On va mener les débats avec la fédération, le ministère des Sports », s’est attelé à expliquer le technicien français