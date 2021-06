Eden Hazard: « Ma cheville ne sera plus jamais la même »

En sélection avec la Belgique où il participe à l’Euro 2021, Eden Hazard a évoqué son état de santé, miné par des blessures à répétition. Malgré sa cheville fragilisée, le Diable Rouge se dit prêt à tout donner pour soulever le trophée avec l’équipe belge.

Malgré une saison 2020-2021 mitigée où il n’aura disputé que dix rencontres en tout, Eden Hazard est convoqué avec l’équipe de Belgique pour l’Euro. Mais contrairement à ses coéquipiers, le Diable Rouge n’a joué jusqu’ici que des bouts de matchs: 18 minutes face à la Russie (3-0), et une demi-heure face au Danemark (3-1).

Pour la dernière rencontre de phase de groupe face à la Finlande ce lundi, le sélectionneur Roberto Martinez compte titulariser son joueur. Une responsabilité que l’avant-centre du Real Madrid entend assurer malgré la fragilité de sa cheville. « Je vais essayer de faire le plus de minutes possible et à un bon niveau », a-t-il expliqué, dimanche, en conférence de presse d’avant-match.

« On verra par rapport aux sensations. Mon jeu est fait de contacts et si je commence à y penser, à me retenir, c’est mieux de ne pas jouer. Il faut que j’aille aux duels et voir comment mes jambes réagissent, mais sur les deux matchs, ça a été. Je n’ai jamais douté. J’ai cassé trois fois ma cheville, elle ne sera plus jamais la même qu’il y a dix ans. Il faut faire avec. Mais douter de mes qualités, non, je sais que si je suis en forme, je sais ce que je peux faire« , a-t-il ajouté.

Avec ses 109 sélections (32 buts), Hazard est un vrai taulier chez les Diables Rouges, au contraire du Real, où il n’a pas prouvé grand-chose depuis son arrivée à l’été 2019 (pour 115 millions d’euros), avec l’étiquette encombrante de joueur le plus cher de l’histoire du club.

« J’essaye d’être un leader sur le terrain mais on le devient quand on fait un bon match et j’en ai fait plus avec la sélection donc à moi d’en faire au Real pour devenir leader », résume l’ancien Lillois, qui se réjouit du retour aux affaires d’Axel Witsel et Kevin De Bruyne avec la Belgique: « Axel, Kevin et moi, on a l’expérience du haut niveau. On peut changer le cours d’un match. On est meilleurs avec nous trois, mais si on n’est pas là, on a de bons joueurs qui peuvent gagner. Mais on est plus forts avec tous nos joueurs, les meilleurs. On est favoris si on est tous en forme au bon moment ».