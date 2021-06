Dussuyer: « Je pense que des sanctions doivent être prises » contre la Sierra Leone

Le sélectionneur Michel Dussuyer a réagi au verdict du TAS qui a confirmé la décision de la CAF de reporter le match Sierra Leone # Bénin au 14 juin prochain au stade Lansana Conté à Conakry en Guinée. Et pour le technicien français, le minimum serait que des sanctions soient prises contre la Fédération sierra leonaise.

Tès attendu, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rendu, jeudi, son verdict dans le différend qui oppose les fédérations de football béninoise et Sierra leonaise. L’instance a confirmé la décision de la CAF de reporter le match entre le Bénin et la Sierra Leone au 14 juin prochain tout en laissant le choix à l’organisation africaine de prendre d’éventuelles sanctions contre le camp sierra leonais.

Un verdict qui n’a pas tardé à faire réagir les autorités béninoises. Si du côté de la FBF, on se satisfait de ce jugement, c’est la désolation au niveau du staff technique. Très déçu, le sélectionneur Michel Dussuyer évoque que, pour lui, rien n’est nouveau même si le TAS reconnaît quelque part indirectement la tricherie de la Sierra leone.

« On s’attendait aussi quelque part à la décision de cet ordre là, même si on pourra en discuter un peu plus tard concernant le report des sanctions. Le TAS, je pense, dans son communiqué, a clairement établi que s’il y a des sanctions qui doivent être prises, c’est contre la fédération sierra-leonaise de football, et pas contre le Bénin« , a déclaré le technicien français au micro de RFI.

« Maintenant, il se range derrière la CAF. C’est à la CAF de prendre d’éventuelles sanctions disciplinaires ou financières, telles que stipulé dans le communiqué. Or la position de la CAF, on la connaissait avant, elle est confirmée…Un minimum de sanction. Si on dit qu’il y a tentative de tricherie, je pense que le minimum, c’est que des sanctions doivent être prises. Maintenant jusqu’à présent, ce n’est pas le cas », a-t-il ajouté.

Pour l’ancien coach de la Côte d’Ivoire, c’est dommage que le TAS n’ait pas considéré le calvaire et le traumatisme subis par les joueurs béninois à Freetown où ils ont été harcelés et bloqués dans leur bus pendant plusieurs heures. « Je suis déçu. On ne reconnaît pas, en fait ce qui s’est passé là-bas en Sierra Leone, et le choc qu’on a subi aussi en arrivant au stade, en étant dans des conditions difficiles. Ça, on ne mesure pas. Je pense tout le monde n’a pas pris la mesure du traumatisme qu’on a pu endurer là-bas. C’est ça que je regrette. Surtout, je pense que c’est dommage. Quand on a des choses qui sont clairement avérées comme cette tentative de tricherie, je trouve regrettable de ne pas sanctionner durement le pays qui a tenté », a-t-il regretté.

Michel Dussuyer a enfin porté un regard favorable sur la décision de la CAF de faire rejouer le match à Conakry. Pour lui, c’est bon à ce niveau. « Jouer le match à Conakry, c’est bon. De toutes les façons, le stade de Freetown n’est pas homologué par la CAF. On ne peut pas jouer le match à Freetown », a-t-il conclu.