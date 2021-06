Covid-19: le Togo lance son passeport vaccinal

Trois mois après le démarrage de sa campagne de vaccination contre le coronavirus, le Togo franchit une nouvelle étape de sa stratégie vaccinale. Le Gouvernement a officiellement lancé lundi la délivrance du passeport vaccinal.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

Le Gouvernement lance à compter de ce jour le passeport vaccinal entièrement digitalisé et accessible en ligne, a annoncé le ministère togolais de la communication ce mardi .Ce document officiel, gratuit, infalsifiable et accessible à tous, atteste qu’une personne a eu sa vaccination complète contre le Covid-19. Il contient dans ce sens toutes les informations relatives à la vaccination d’une personne (incluses dans un code QR unique authentifiable par les autorités compétentes), et sa signature électronique.

A lire aussi: L’Inde désigne son premier ambassadeur au Togo

Toute personne ayant reçu sa dose complète du vaccin peut donc obtenir le passeport vaccinal en format PDF à partir du site web dédié. Pour rappel, à ce jour, 300 000 personnes environ ont été complètement vaccinées. Les opérations d’administration des secondes doses, elles, se poursuivent toujours sur le territoire.