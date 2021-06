Chine: le paludisme officiellement éradiqué après 70 ans de lutte (OMS)

Après 70 ans de lutte contre la maladie, la Chine est parvenue à éradiquer le paludisme, responsable de milliers de morts dans le monde, a annoncé mercredi 30 juin l’Organisation mondiale de la santé (OMS). C’est le 40è pays à obtenir une certification auprès de l’institution onusienne.

La lutte aura duré 70 ans, mais la Chine y est parvenue. L’empire du milieu fait officiellement partie des pays qui ont éradiqué le paludisme sur leur territoire. « Nous félicitons le peuple chinois pour avoir débarrassé le pays du paludisme », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le pays qui recensait plus de 30 millions de cas dans les années 1940, n’a pas signalé un seul cas indigène au cours des quatre dernière années. C’est le 40è pays à obtenir une certification auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « La Chine rejoint les pays, toujours plus nombreux, qui montrent qu’un futur sans paludisme est possible. Ce succès durement gagné est le fruit de plusieurs décennies d’actions ciblées et durables », a-t-il poursuivi.

La Chine avait demandé en 2020 à l’OMS de vérifier l’absence de cas local sur son territoire. Ce que l’institution a fait en s’assurant aussi du dispositif pour éviter une résurgence. Après des résultats concluants, l’institution a décerné la certification aux autorités chinoises. Les derniers en date à obtenir cette validation étaient le Salvador (2021), l’Algérie et l’Argentine (2019).

Le paludisme est une maladie parasitaire qui se transmet par la piqûre de la femelle du moustique (anophèle). En 2019, elle a fait plus de 400 000 morts, majoritairement en Afrique.