CAN 2022: retour discret des Écureuils au pays après leur défaite face aux Léone Stars

Battus par la Sierra Leone (1-0) dans un match reporté de la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2022, les Écureuils du Bénin sont rentrés discrètement au pays dans la nuit du mercredi 16 juin 2021.

Les Écureuils du Bénin sont de retour au pays après leur mésaventure en terre guinéenne. Éliminés de la course pour le sacre de la CAN 2022, après leur défaite face à la Sierra Leone (1-0), les poulains de Michel Dussuyer sont rentrés discrètement dans la nuit du mercredi 16 juin.

La sélection béninoise avait affronté les Leone Stars, mardi, au stade Général Lansana Conté de Conakry. Un match comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Alors qu’ils n’avaient besoin que du point du nul pour valider leur billet pour Yaoundé, les Écureuils se sont faits surprendre à la 19ème minute par de Kai Kamara, unique buteur du match sur penalty.

Une défaite amère pour la sélection qui a déclenché une vague de réactions, tant chez les joueurs que chez l’encadrement technique. Fautif sur l’unique but de la rencontre, le capitaine Khaled Adenon a fait savoir qu’il n’a toujours pas pu digérer cette défaite monumentale. « Triste et longue nuit passée hier et jusqu’à présent difficile de digérer cette défaite. La vie étant un éternel recommencement, il faut donc se relever de sa chute, travailler et bâtir ensemble pour les objectifs futurs. Nous avons tout donné et tout essayé mais nous sommes tombés, les armes à la main«, a écrit Adenon.

Le sélectionneur Michel Dussuyer parle d’«une grande déception pour nous tous, après le résultat du match. C’est la réalité aussi du terrain. Félicitations aux joueurs, au staff technique de la Sierra Leone pour leur travail«. « Maintenant, nous, on a beaucoup de regrets, évidemment par rapport au parcours dans ces éliminatoires. Je pense aujourd’hui on est marqué. On est aussi redescendu sur terre parce que j’avais dit qu’une non-qualification serait un coup d’arrêt… Aujourd’hui, on est extrêmement déçu », a confié le technicien français en conférence de presse après la rencontre.

Du côté de la Fédération béninoise de football (FBF), on prend sportivement cet échec. Dans un message sur sa page Facebook, l’instance du foot béninois a félicité les siens pour cette rencontre et se donne rendez-vous pour les prochaines éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

« La défaite est la mère de la victoire. Merci à toutes et à tous d’avoir été présents tout au long de cette phase de qualification. Prochaine étape pour nos Écureuils, les éliminatoires du Mondial 2022. Ensemble, nous sommes plus forts. Nous sommes le Bénin«, a écrit la FBF.