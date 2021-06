Bras de fer entre Twitter et le gouvernement indien: le compte d’un ministre bloqué

Le ministre indien des Technologies de l’information, Ravi Shankar Prasad, a accusé vendredi Twitter d’avoir bloqué brièvement son compte en raison de critiques qu’il avait émises contre le réseau social. « Aucun compromis ne sera fait, les plateformes devront se conformer aux règles informatiques », déclare Prasad.

Depuis plusieurs mois, Twitter et le gouvernement indien sont engagés dans un bras de fer qui n’a fait que s’intensifier après l’entrée en application des nouvelles règles informatiques définies par la loi du 27 mai 2021. Ce vendredi 25 juin 2021, le ministre indien des Technologies de l’information, Ravi Shankar Prasad, a accusé Twitter d’avoir bloqué brièvement son compte en raison de critiques qu’il avait émises contre le réseau social.

Ravi Shankar Prasad a affirmé qu’en « violation flagrante » de la réglementation indienne, il avait été informé que son compte était bloqué sans avertissement préalable pour violation de la loi américaine sur le droit d’auteur. Le compte est resté bloqué pendant presque une heure, a-t-il dit. « Il est évident que mes déclarations dénonçant l’autoritarisme et les actions arbitraires de Twitter, en particulier par le partage de mes interviews sur les chaînes de télévision et leur puissant impact, ont déplu », a tweeté M. Prasad après la restauration de son compte.

« Les actions de Twitter montrent qu’ils ne sont pas les défenseurs de la liberté d’expression qu’ils prétendent être, mais qu’ils poursuivent leurs propres intérêts, avec la menace que si vous ne suivez pas leur ligne, ils vous retireront arbitrairement de leur plate-forme », ajoute le ministre. Twitter n’était pas joignable pour commenter ces accusations dans l’immédiat.

Friends! Something highly peculiar happened today. Twitter denied access to my account for almost an hour on the alleged ground that there was a violation of the Digital Millennium Copyright Act of the USA and subsequently they allowed me to access the account. pic.twitter.com/WspPmor9Su