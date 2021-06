Boeing 737 MAX: 500 millions $ pour les familles des victimes du crash de Lion Air et Ethiopian Airlines

Un fonds d’indemnisation de 500 millions de dollars (420 millions d’euros), pour les proches des victimes américaines de deux accidents, impliquant un Boeing 737 MAX, est opérationnel depuis lundi, ont indiqué à Reuters ses administrateurs.

Aux États-Unis, un fonds d’indemnisation des victimes de 500 millions de dollars pour les proches des 346 personnes tuées dans deux accidents de Boeing 737 MAX a été ouvert. Le fonds est le résultat d’un règlement avec le ministère de la Justice qui a été conclu en janvier après que les procureurs eurent accusé la société de fraude concernant la certification du 737 MAX.

Boeing a accepté de verser 500 millions de dollars pour indemniser les héritiers, les proches et les ayant-droits des passagers décédés lors des deux vols en 2018 et 2019. Chaque famille éligible recevra près de 1,45 million de dollars et l’argent sera versé au fur et à mesure que les formulaires sont soumis, ont déclaré à Reuters les administrateurs des réclamations, Ken Feinberg et Camille Biros.

Les familles ont jusqu’au 15 octobre pour soumettre les formulaires. Le fonds d’indemnisation fait partie d’un règlement de 2,5 milliards de dollars avec le ministère de la Justice qui comprend également une amende de plus de 240 millions de dollars et près de 1,8 milliard de dollars d’indemnisation aux compagnies aériennes qui n’ont pas pu utiliser leurs jets MAX alors qu’elles étaient immobilisées pendant près de deux ans.

Le règlement a permis à Boeing d’éviter des poursuites pénales, mais les poursuites civiles intentées par les proches des victimes restent en cours. Boeing a commencé à travailler sur le MAX en 2011 dans le but de rivaliser avec le modèle plus économe en carburant de son rival européen, Airbus.

Mais Boeing a admis devant le tribunal que deux de ses experts pilotes techniques avaient trompé la Federal Aviation Administration à propos d’un système de contrôle de vol appelé Maneuvering Characteristics Augmentation System, ou MCAS, qui montrait des signes de dysfonctionnement. Boeing a minimisé l’importance du MCAS, et la plupart des pilotes ne le savaient pas.

Les premières compagnies aériennes ont commencé à faire voler le 737 MAX en 2017. Au cours des deux années suivantes, il y a eu deux accidents de MAX qui ont tué un total de 346 personnes. Il s’agit du crash d’un avion de Lion Air en 2018 puis d’un autre d’Ethiopian Airlines en 2019. Sur les deux vols, le MCAS a été activé par inadvertance, laissant les pilotes incapables de reprendre le contrôle.

Après que les avions ont été immobilisés dans le monde entier, Boeing et la FAA ont travaillé sur des modifications du MCAS qui ont été approuvées en novembre. En novembre, la FAA a approuvé les changements de Boeing et plusieurs transporteurs, dont American Airlines, ont repris l’utilisation des avions.