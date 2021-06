Bénin – Trafic de drogue: des détails sur l’arrestation du DG Sonimex, Séraphin Yéto

Séraphin Yéto, patron de la société Sonimex et 8 autres personnes sont déposés en prison depuis le vendredi 25 juin 2021. Ils sont poursuivis pour trafic de drogue et corruption. Quelques détails sont livrés sur cette affaire qui fait l’actualité ces derniers jours.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

On en sait un peu plus sur l’affaire de drogue ayant conduit le PDG de Sonimex en prison. Selon l’information rapportée par Frissons radio, 150 plaquettes de cocaïne (un peu plus de 145 kg), ont été découvertes dans l’un des 20 conteneurs de sucre achetés par Séraphin Yéto.

Les conteneurs en provenance du Brésil avec un détour par l’Espagne, appartiendraient au départ à un expatrié français. Ce dernier les a revendu au patron de la Sonimex. Aux premières heures de l’affaire, l’Ocertid et l’Unité mixte de contrôle des conteneurs sont intervenus.

Comme en de pareilles circonstances, les conteneurs ont été bloqués et le passeport de l’expatrié français saisi. Mais à la surprise générale, le passeport a été restitué au revendeur des conteneurs. Frisons radio précise, qu’il y a eu également main levée, pour favoriser la sortie des conteneurs du port.

Le patron de l’Ocertid en arrêt de rigueur

A l’éclatement de l’affaire, le PDG de Sonimex et autres personnes, dont des agents de consignation et deux enleveurs, ont été écoutés et déposés en prison. Le premier responsable de l’Ocertid n’a pas été épargné. Mais contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, il n’est pas en prison.

Contrairement aux autres personnes impliquées, l’affaire a valu un arrêt de rigueur au commissaire en charge de l’Ocertid. Selon Frissons radio, il est à la Brigade criminelle, privé de ses téléphones. « Seule son épouse était autorisée à lui apporter à manger », rapporte le média.