Bénin – Sèmè-Podji: les conseillers UP dénoncent la gestion opaque du maire Jonas Gbènamèto

La gestion du maire Jonas Gbènamèto n’agrée pas les conseillers de l’Union Progressiste (UP) de la commune de Sèmè-Podji. Ils ont profité de l’ouverture de la session ordinaire de l’année 2021 pour exprimer leur mécontentement.

Le collectif des conseillers UP de la commune de Sèmè-Podji a boycotté l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année 2021, qui devrait se tenir ce mardi 29 juin. Dans une déclaration de presse, les conseillers ont exposé les raisons de leur acte. Le collectif des conseillers accuse le maire Jonas Gbènamèto de gestion opaque.

Selon Valentin Assinou, porte-parole du collectif, les conseillers UP ont été victimes d’humiliation et de manœuvres politiques visant à neutraliser leur parti dans la commune. « Mais épris de paix, de justice et d’esprit de développement, les conseillers de l’Union progressiste ont toujours collaboré de manière fraternelle pour le bonheur de leurs populations malgré toutes les humiliations à eux infligées », a-t-il déclaré.

Pour exprimer leur désaccord sur ce qu’ils appellent « gestion opaque du maire Gbènamèto », les conseillers UP ont adressé une demande d’audience au maire. Une demande restée sans suite depuis le mois d’avril 2021. Ils ont finalement décidé de donner de la voix suite à un incident qui s’est produit ce mardi. « La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est le comportement affligeant du maire Gbènamèto à l’endroit de l’un des conseillers UP à l’ouverture de la 2è session ordinaire de l’année 2021, qui a été ridiculisé à sa prise de parole », a confié Valentin Assinou.