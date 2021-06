Bénin – Réintégration socioéconomique de 139.679 jeunes: l’UNICEF accompagne le projet dans l’Atacora

Un projet pour la promotion de la paix et la réintégration socioéconomique a été officiellement lancé dans la matinée du mardi 22 Juin 2021, dans la salle de conférence des tours administratives A et B de Cotonou, par Madame Véronique TOGNIFODE, Ministre des Affaires sociales et de la Microfinance.

Initié en vue de « renforcer les compétences de vie des jeunes et favoriser leur réinsertion socio-économique pour promouvoir la paix et la cohésion sociale dans l’Atacora », ce projet a bénéficié de l’appui de l’UNICEF.

C’est à juste titre que le lancement a eu lieu en présence de Madame Mahonde DJANABOU, Représentante de l’UNICEF au Bénin, et de Takahisa TSUGAWA, Ambassadeur du Japon près le Bénin, en présence de certains jeunes et de plusieurs autres partenaires stratégiques.

En effet, ce projet qui démarrera courant mois de Juin et prendra fin en Mai 2022 avec comme pour cible 139.679 personnes, dont 28.125 enfants et jeunes, est mis en œuvre par l’UNICEF et ses partenaires avec l’accompagnement du Ministère des Affaires sociales et de la Microfinance et de l’appui du Gouvernement du Japon.

Selon les explications de la Représentante de UNICEF Bénin, au cours de la cérémonie de lancement, ce projet est d’une importance capitale pour les jeunes ; car, près de 50% des populations de l’Atacora ont moins de 15ans. Il a pour objectif de promouvoir la culture de la paix grâce à l’éducation aux compétences de vie et à la réintégration socio-économique des adolescents et des jeunes et offrir des opportunités d’emploi pour les jeunes non-scolarisés dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement.

Monsieur Takahisa TSUGAWA, Ambassadeur du Japon près le Bénin, a, dans son intervention, renouvelé la disponibilité du Japon à accompagner le Bénin et l’UNICEF BÉNIN dans l’atteinte des objectifs dudit projet.

Dans son discours de lancement officiel, la Ministre Véronique TOGNIFODE a indiqué que ce projet est en phase avec le Programme d’actions du Gouvernement (PAG) du Bénin qui œuvre pour offrir des services sociaux de base à tous les Béninois et particulièrement à toutes les couches vulnérables et défavorisées. Elle a remercié l’UNICEF BÉNIN et le Japon pour qui les enfants occupent une place de choix dans leur lutte quotidienne et pour cette initiative qui sera, à coup sûr, bénéfique pour les jeunes et les adolescents.

Seul l’Atacora est concerné par le projet

Pour cette phase, seules certaines communes du département de l’Atacora sont pris en compte par le projet. Plus précisément, seulement trois communes seront impactées par ledit projet.

Il s’agit des communes de Natitingou, de Tanguiéta et de Matéri. Au total, 139.679 adolescents et jeunes de ces différentes communes seront impactés par le projet.