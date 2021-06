Bénin – Projet ARCH: la phase active du volet formation officiellement lancée

La phase active du volet formation du projet de l’Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH) a été officiellement lancée par le gouvernement du président Patrice Talon.

Le lancement officiel de cette phase a été fait le lundi 28 juin 2021 au siège de TCI-Bénin sis à Vèdoko par Madame Véronique TOGNIFODE, Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance en présence de son collègue des Petites et Moyennes Entreprises, Monsieur Modeste Tihounté KÉRÉKOU, et du préfet du département du Littoral, Monsieur Alain OROUNLA.

Selon le Directeur Général de l’Agence Nationale de Protection Sociale (ANPS), cette première vague qui démarre ce lundi 28 juin 2021 et qui va durer deux semaines prend en compte plus d’une centaine d’apprenants dans plusieurs corps de métiers, à savoir : l’électricité bâtiment sur les techniques de montage et de maintenance d’équipements d’énergie solaire photovoltaïque, la menuiserie aluminium et plusieurs autres qui s’en suivront.

« Ce n’est que le début d’une grande activité qui permettra de former plus de 7.000 artisans béninois sur toute l’étendue du territoire national avec des équipements de dernière génération sous le coaching des experts venus de l’extérieur et des formateurs nationaux », a-t-il confié.

Dans son mot de bienvenue, le préfet Alain OROUNLA a exprimé la joie et le bonheur qui l’animent quant à ce volet formation qui devient une réalité au Bénin, conformément à la volonté du Gouvernement.

Pour le Ministre Modeste KÉRÉKOU, c’est à juste titre que le Gouvernement met un coup de projecteur sur le secteur de l’artisanat qui est le secteur qui compte le plus d’entrepreneurs dans le pays, mais qui a été pendant plusieurs années, marginalisé.

En lançant officiellement la phase active de ce volet ARCH FORMATION, la Ministre Véronique TOGNIFODE a indiqué que ce projet est comme un bébé qu’on a fait grandir avec beaucoup de difficultés, mais avec une sérieuse organisation, une bonne structuration, selon les normes appropriées.

Elle a rappelé l’importance de ce volet qui permettra aux artisans de maximiser leurs capacités à travers de nouvelles connaissances et compétences et d’augmenter leurs revenus.