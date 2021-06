Bénin – Michel Dussuyer maintenu à la tête des Écureuils: la réaction de Steve Mounié

L’attaquant béninois, Steve Mounié, a réagi au maintien du sélectionneur Michel Dussuyer, à la tête de la sélection nationale. Une bonne chose, selon l’avant-centre de Brest, qui estime que cela contribuera à la stabilité de l’équipe.

Michel Dussuyer continue d’être le sélectionneur des Ecureuils du Bénin. Suite à une réunion du bureau exécutif de la Fédération béninoise de football (Fbf), tenue mardi 22 juin 2021 à Porto-Novo, il a été décidé que le sélectionneur français conduira les Ecureuils dans les éliminatoires de la Coupe du monde. L’élimination du Bénin n’aura pas été une raison pour évincer le sélectionneur.

Ce maintien du coach français a été diversement apprécié, tant par les acteurs que les amateurs du foot béninois. Le dernier en date est l’attaquant Steve Mounié. Interrogé par le journaliste Félix SOHOUNDE Pépéripé (RFI), l’avant-centre de Brest a expliqué que c’est une bonne chose, en ce sens que cela permettra d’avoir une certaine stabilité au sein de l’équipe.

« C’est une bonne chose que le coach Michel Dussuyer soit reconduit. C’est lui qui nous a amenés en quarts de finale de la coupe d’Afrique des nations. Il est important pour nous aussi joueurs d’avoir une certaine continuité, d’avoir une certaine stabilité au sein de l’équipe nationale », a-t-il déclaré.

« On a travaillé ensemble depuis un certain nombre de temps, aujourd’hui, on se connaît. On connaît comment il fonctionne et il sait aussi comment les joueurs fonctionnent. Il sait les erreurs qu’on a commises, les bonnes choses qu’on sait faire«, a-t-il ajouté.

« C’est important pour entamer cette campagne de coupe du monde, d’entretenir cette stabilité et de poursuivre avec ce coach (Michel Dussuyer), en espérant que les résultats vont suivre, mais j’en doute pas«, a conclu Mounié.