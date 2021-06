Bénin: Lionel Zinsou insiste sur la nécessité d’aller à une réconciliation nationale

L’ancien premier ministre béninois s’est prononcé sur l’actualité sociopolitique, qui prévaut après l’élection présidentielle du 11 avril dernier. Interrogé ce vendredi 25 juin 2021 par RFI, Lionel Zinsou estime qu’il faut aller à la conciliation pour une situation stable, profitable au pays.

Il était resté publiquement silencieux sur le sujet, mais Lionel Zinsou n’est visiblement pas indifférent à la situation sociopolitique que traverse le Bénin actuellement. L’ancien premier ministre, candidat malheureux à la présidentielle de 2016, pense que ce qui se passe depuis la réélection de Patrice Talon n’est pas différent de la situation des législatives de 2019.

Selon lui, les législatives d’avril 2019 posaient les mêmes problèmes de « liberté publique, les mêmes problèmes quant à l’Etat de droit ». Lionel Zinsou regrette la situation « des gens qui sont innocents et pourtant dans des geôles ». Pour l’ancien premier ministre, la solution à ces problèmes, c’est « un vrai effort de réconciliation ». « Evidemment, il y a une situation que je regrette, mais je pense que la solution est d’aller le plus possible vers la conciliation », a-t-il suggéré.

Politique et « patriotisme économique »…

Pour Lionel Zinsou, il est important de faire la part des choses entre position politique et progrès économique du Bénin. Sur le plan politique, il trouve clairement regrettables certaines situations, mais cela ne l’empêche pas de saluer les prouesses économiques de son pays.

Même si politiquement, il peut lui arriver de ne pas être d’accord avec certaines actions du gouvernement, l’ancien premier ministre de Boni Yayi, n’est pas prêt à fermer les yeux sur ce qui se fait de bien sur le plan économique. « Parfois, l’opposition me reproche de dire quand le Bénin fait des progrès économiques. La signature du Bénin vaut de plus en plus cher. Il y a un patriotisme économique dont je ne me départirai pas », a-t-il déclaré.