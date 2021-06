Bénin: « Le BR ne garantit plus un avenir politique digne du nom à ses militants », Lazare Sah

Le Bloc Républicain (BR) a enregistré dernièrement une vague de démissions. Lazare Sah fait partie de ces militants qui ont claqué la porte du cheval cabré. En partant, il a, sans ambages, craché ses quatre vérités sur le parti dirigé par Abdoulaye Bio Tchané.

Lazare Sah n’a pas seulement claqué la porte du Bloc Républicain, il a aussi pris le soin de cracher dans la rivière qui l’a abreuvé pendant tout ce temps. Estimant que les jeunes et les femmes du parti sont mis de cause, il pense que le BR ne garantit plus l’avenir politique de ses militants. « Le parti Bloc Républicain ne garantit plus un avenir politique digne du nom à ses militants, surtout à sa jeunesse », a-t-il confié à Guérite Tv Monde.

Partant de ce constat, Lazare Sah trouve que la meilleure solution, c’est de prendre la clé des champs. « En tant que jeune, il faut rebrousser chemin et réfléchir. C’est ça qui a motivé ma démission et en plus de la méthode cavalière avec laquelle le parti est géré par ses dirigeants », a déclaré le démissionnaire.

Le Bloc Républicain est un parti politique de la mouvance présidentielle. Au même titre que l’Union Progressiste et beaucoup d’autres partis, il est né à la faveur des réformes politiques opérées par le président Patrice Talon. Depuis sa création en 2018 à ce jour, le BR compte 725 élus communaux, 37 députés. Aux dernières élections communales, le parti a réuni 930,247 voix.