Belgique: le plan de Thibaut Courtois pour bloquer Cristiano Ronaldo

La Belgique et le Portugal vont croiser le fer en 1/8es de finale de l’Euro 2020 dimanche prochain.. En conférence de presse ce vendredi 25 juin 2021, Thibaut Courtois, le gardien belge, a livré son plan pour bloquer le principal danger du Portugal, Cristiano Ronaldo.

Les affiches des huitièmes de finale de l’Euro nous réservent un choc entre le Portugal et la Belgique, deux favoris de la compétition. Si les deux équipes présentent une armada offensive impressionnante, tous les regards seront tournés vers le quintuple ballon d’or, Cristiano Ronaldo, meilleur buteur actuel de cette édition.

Mais pas de quoi inquiéter le gardien belge, Thibaut Courtois. En conférence de presse ce vendredi, le gardien du Real Madrid affirme savoir comment bloquer l’attaquant de la Juventus.

« Je me prépare en voyant différentes images de ses matchs. Voir où il aime frapper, où il se place sur les centres qui arrivent, etc. Mais c’est l’un des plus grands joueurs de l’histoire du foot donc il pourrait aussi nous surprendre. Ce qu’on va dire aux défenseurs pour contrer Cristiano Ronaldo ? Je ne vais pas le dire ici (rires). Mais globalement, je pense qu’il faut essayer d’empêcher les ballons d’arriver chez lui », a lancé le belge.

Cette tactique sera-t-elle suffisante pour éliminer le Portugal? Réponse ce dimanche.