Belgique: Hazard et De Bruyne touchés face au Portugal, et incertains pour les quarts

La Belgique a éliminé le Portugal ce dimanche 28 juin 2021 en huitième de finale de l’Euro 2020 sur le score étriqué de 1-0. Mais les Belges ont aussi perdu deux maîtres à jouer, Eden Hazard et Kevin Debruyne, sur blessure. Les deux axes pourraient manquer les quarts de finale.

L’aventure des Belges à l’Euro continue. Les hommes de Roberto Martinez ont difficilement éliminé le Portugal ce dimanche en huitième de finale. Mais cette qualification a coûté cher aux Diables Rouges, qui ont perdu leurs deux hommes forts.

Kevin De Bruyne, d’abord. victime d’un tacle appuyé de João Palhinha avant la pause, a cédé sa place aux retours des vestiaires. Touché à la cheville, le meneur de Manchester City pourrait rater le quart de finale contre l’Italie. «Kevin ne pouvait plus tourner sa cheville», expliquait Roberto Martinez à l’issue de la rencontre.

Et les Diables Rouges n’étaient pas au bout de leurs peines. En fin de rencontre, Eden Hazard a dû aussi céder sa place. Son entraîneur a évoqué un souci musculaire à la fin de la rencontre. L’ailier du Real Madrid va passer des examens ce lundi. Mais Hazard lui-même semble plutôt inquiet. «Je verrai demain mais je pense que j’ai un truc. Je me suis fait mal. Une petite douleur dans l’ischio. On va bien analyser la blessure mais je ne sais pas si je serai absent pour le quart», a-t-il indiqué.

Le groupe belge craint le pire pour les deux joueurs et particulièrement pour Eden Hazard. En effet, le portier du Real, Thibaut Courtois, s’est montré très pessimiste pour le retour d’Eden Hazard pour les quarts. «Je crains donc que son tournoi soit terminé, sauf si un miracle se produit», a-t-il conclu. Pour rappel, la Belgique sera opposée à l’Italie en quart de finale le vendredi prochain.