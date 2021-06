Barça: blessé avec la France, Ousmane Dembélé vers une longue absence

Blessé en sélection, Ousmane Dembélé a quitté le groupe de l’équipe de France et est forfait pour le reste de l’Euro, a annoncé le média français L’Equipe ce lundi 21 mai 2021. Le journal a même évoqué une indisponibilité de plusieurs mois. Une information confirmée par Catalunya Radio ce mardi, qui avance une indisponibilité d’au moins 3 mois pour le français.

Les soucis physiques sont de retour pour le jeune français du Barça, Ousmane Dembélé. Épargné par les blessures cette saison et même appelé à l’Euro, Dembélé a dû déclarer forfait pour le reste de la compétition à cause d’une blessure survenue lors du match face à la Hongrie.

Et, selon Catalunya Radio, il s’agit d’une blessure au genou. Il sera, au minimum, absent pour trois mois, mais le média est assez pessimiste et explique qu’en interne à Barcelone, on pense qu’il est possible que le joueur soit indisponible pour bien plus longtemps.

🏥 Mauvaise nouvelle pour Ousmane Dembélé !



Sa blessure au genou pourrait l'éloigner des terrains pour 3 mois au minimum !



🗞 Catalunya Radio pic.twitter.com/byaN96K0xh — Vines Foot (@VinesFoot) June 22, 2021

Une très mauvaise nouvelle pour l’international français, très souvent blessé depuis son arrivée en Catalogne, mais aussi pour le Barça qui va perdre un élément important de son dispositif offensif. De plus, l’ailier français est actuellement en négociation avec son club pour un nouveau contrat. Une blessure qui risque de compliquer les choses.