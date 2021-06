Accompagnée d’Asap Rocky, Rihanna recalée d’une boîte de nuit par un videur (photos)

Rihanna et ASAP Rocky ont officialisé leur relation lors d’une soirée qui devrait prendre fin dans une boîte de nuit. Mais à l’arrivée, la pop star, Rihanna, avec un look improbable, a été empêchée d’accéder à la discothèque avec son chéri.

Accompagnée de son amoureux, ASAP Rocky, la chanteuse Rihanna qui affichait un grand sourire dans la nuit du 23 juin à New York, s’est vue refuser son entrée en boîte de nuit par un videur. Si pour certains témoins, le videur a stoppé le couple qu’il n’a absolument pas reconnu, parce que Rihanna n’avait pas sa carte d’identité sur elle, d’autres indiquent que c’est son look topless qui en est la cause.

Les faits parlent d’eux-mêmes. Contrairement à ASAP Rocky qui a misé sur un total look en cuir noir paré d’un bomber Alyx Studio avec un pantalon et des combat boots signés Rick Owens, Rihanna arborait une superbe robe rose à bretelles transparente et fendue signée Dior.

Sa robe rose était accompagnée d’un collier XXL de la même griffe assorti d’un sac baguette Fendi inspiration patchwork et des sandales à talons croco de la marque Tom Ford.